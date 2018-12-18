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تشفير البيانات وأمن البيانات عبر تطبيق RusVPN

إن تطبيق RusVPN لا يخفي فقط عنوان بروتوكول الإنترنت الحقيقي الخاص بك، بل يُشفر أيضا حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت بشكل آمن، لا يمكن لأي شخص ولا حتى لمزود خدمة الإنترنت الخاص بك أو مضيف نقطة اتصال شبكة الواي فاي العامة الوصول إلى البيانات التي ترسلها وتستلمها.

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كيف يعمل تشفير VPN؟

عندما يتصل جهازك بتطبيق RusVPN، تُشفَّر جميع البيانات التي ترسلها عبر الإنترنت باستخدام تشفير بطول 2048 بت موثوق به ويتم فك تشفيرها فقط على خوادم VPN، وتضمن هذه الصيغة من التشفير أن يظل نقل البيانات عبر الإنترنت سريًا.

إن التشفير عبارة عن عملية ترميز البيانات بطريقة تجعل من غير الممكن قراءة البيانات واستخدامها إلا من جانب المستلم المقصود الذي يكون لديه الوسائل المناسبة لفك التشفير.

يكون اتصال VPN النشط مثل وجود انبوبة داخل أنبوبة أخرى; لا يمكن لأحد من الخارج الدخول ومعرفة ما يوجد هناك، وحتى إذا تلقى شخص ما بطريقة أو بأخرى حزم البيانات الخاصة بك، فإنه لن يستطيع فعل أي شيء بها بدون المفتاح الفريد الذي يتم إنشاؤه في وقت تبادل البيانات بين جهازك وخادم VPN.

ويضمن ذلك إخفاء الهوية كليًا وضمان أمان وسلامة البيانات التي ترسلها وتستقبلها عبر الإنترنت باستخدام خدمة RusVPN.

كيفية تشفير حركة مرور البيانات الخاصة بك؟

  • الدفع

    ادفع مدة الاشتراك الأنسب لك

  • التثبيت

    حمِل وثبِت تطبيق RusVPN على جهازك.

  • التوصيل

    افتح التطبيق واختر الخادم ثم اتصل. هذا كل ما في الأمر! وهكذا أصبحت بياناتك مشفرة!

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أهمية تشفير VPN

مزودو خدمات الإنترنت وأصحاب العمل وأصحاب نقاط الوصول إلى شبكة الواي فاي العامة وأصحاب المواقع، جميعهم ليسوا سوى قائمة قصيرة من أولئك الذين يراقبون باستمرار حركة المرور على الإنترنت لأغراض مختلفة.

البعض، من أجل فرض رقابة على الموارد التي تمت زيارتها، وآخرون، لتتبع ما يفعله موظفوهم، والبعض الآخر يراقبون الاتصالات من باب الفضول. إن السبب الأكثر شيوعا الذي يكمن وراء مراقبة الأشخاص لما يجرى البحث عنه عبر الإنترنت هو البيانات، والتي يمكن بيعها في وقت لاحق لمن يدفع سعر أعلى.

سيحميك تطبيق RusVPN بفضل تقنية VPN الحديثة والتشفير الموثوق به بطول 2048 بت من المراقبة وغيرها من المشاكل المتعلقة باعتراض البيانات الخاصة بك.

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