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حمل عمليات تهيئة RusVPN لبرنامج OpenVPN

خوادم VPN الأكثر موثوقية وأمان لبرنامج OpenVPN

  • سرعات غير محدودة واستخدام تورنت
  • وصول غير محدود إلى أي موقع ويب
  • التصفح مجهول الهوية والآمن
  • ضمان إرجاع المال خلال فترة 30 يومًا

أربع خطوات مبسطة لإعداد برنامج OpenVPN مع التهيئة الخاصة بنا

1. اشترك
احصل على الاشتراك الخاص بك
2. حدد الدولة
اختر دولتك المفضلة للإتصال
3. التحميل
حمل ملف التهيئة
4. قم بالتهيئة
قم بإستيراد ملف التهيئة إلى عميل تطبيق VPN لنظام تشغيل لينكس وقم بالتوصيل إلى تطبيق VPN
احصل على تطبيق RusVPN
لماذا VPN؟
سيدعم RusVPN أي عميل لبرنامج OpenVPN، ويمكنك تحميل أحدث إصدار يدويًا.
تهيئة التحميل

اكتشف لماذا يحب العملاء تطبيق RusVPN

إنه تطبيق رائع حقًا! بمساعدة تطبيق RusVPN، يمكننيالاتصال بالإنترنت مع إخفاء هويتي تمامًا، و عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بي مخفي بشكل آمن ويوفر حرية كاملة على الإنترنت دون أي قيود.
روبرت وودز
يحمي تطبيق RusVPN كل ما أقوم به على الإنترنت، لذا لا أخشي إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت واستخدام كلمات المرور الخاصة بي وتحديد معلومات بطاقاتي المصرفية. بياناتي الشخصية محمية!
آشلي فيلدس
غالبًا ما اسافر للخارج ولدي بعض المحادثات السرية عن طريق رسائل مع الشركاء. بفضل RusVPN، يمكنني التأكد من أن 100% من كافة المعلومات التي أرسلها محمية، أينما كنت في العالم.
جاك بينيت
تطبيق ممتاز مع اتصال سريع. عنوان بروتوكول الإنترنت مخفي فعلًا، لذا يمكنني تحميل المعلومات من مواقع الويب المحظورة في منطقتي وذلك في أي وقت. مناسب بشكل خاص استخدام لتطبيق الجوال، ويعمل بشكل سريع ودون أي مشكلات.
ديفيد لينش
ساعدني تطبيق RusVPN على استعادة الاتصالات المفقودة والتغلب على الحظر بعد أن تم حظر الوصول إلى شبكات التواصل الإجتماعي الشهيرة. شكرًا تطبيق RusVPN، فقد كنت قادرًا على التواصل مع العديد من أصدقائي والمشتركين. يعتبر استخدام التطبيق أمرًا سهلًا ومناسبًا. أوصي به أي شخص.
رونالد ليستر

الخصائص الأساسية لتطبيق RusVPN لنظام ويندوز

أسرع
أسرع
يوفر تطبيق RusVPN أفضل سرعات للإتصال على المتجر
التورنت
التورنت
تمتع باستخدام تورنت بشكل مجهول الهوية مع تطبيق RusVPN
مجهول الهوية إلى حدٍ كبير
مجهول الهوية إلى حدٍ كبير
يوفر إخفاء قوي للهوية ويؤمن اتصالك بالإنترنت
يحمي خصوصيتك
يحمي خصوصيتك
لا يتتبعك تطبيق RusVPN أو يجمع بياناتك الشخصية. يمكنك استخدام تطبيق OpenVPN المجاني مع ملفات التهيئة الخاصة بنا للتأكد
شبكة واسعة النطاق
شبكة واسعة النطاق
الكثير من المواقع لتطبيق VPN لتختار منها، ولدينا أكثر من 50 دولة
الدعم
الدعم
دعم الدردشة المباشرة على موقع الويب أو نظام نظام التذاكر عبر البريد الإلكتروني للأسئلة المعقدة
احصل على تطبيق RusVPN
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