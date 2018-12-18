حمل عمليات تهيئة RusVPN لبرنامج OpenVPN

لماذا VPN؟
سيدعم RusVPN أي عميل لبرنامج OpenVPN، ويمكنك تحميل أحدث إصدار يدويًا.
اكتشف لماذا يحب العملاء تطبيق RusVPN
إنه تطبيق رائع حقًا! بمساعدة تطبيق RusVPN، يمكننيالاتصال بالإنترنت مع إخفاء هويتي تمامًا، و عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بي مخفي بشكل آمن ويوفر حرية كاملة على الإنترنت دون أي قيود.
يحمي تطبيق RusVPN كل ما أقوم به على الإنترنت، لذا لا أخشي إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت واستخدام كلمات المرور الخاصة بي وتحديد معلومات بطاقاتي المصرفية. بياناتي الشخصية محمية!
غالبًا ما اسافر للخارج ولدي بعض المحادثات السرية عن طريق رسائل مع الشركاء. بفضل RusVPN، يمكنني التأكد من أن 100% من كافة المعلومات التي أرسلها محمية، أينما كنت في العالم.
تطبيق ممتاز مع اتصال سريع. عنوان بروتوكول الإنترنت مخفي فعلًا، لذا يمكنني تحميل المعلومات من مواقع الويب المحظورة في منطقتي وذلك في أي وقت. مناسب بشكل خاص استخدام لتطبيق الجوال، ويعمل بشكل سريع ودون أي مشكلات.
ساعدني تطبيق RusVPN على استعادة الاتصالات المفقودة والتغلب على الحظر بعد أن تم حظر الوصول إلى شبكات التواصل الإجتماعي الشهيرة. شكرًا تطبيق RusVPN، فقد كنت قادرًا على التواصل مع العديد من أصدقائي والمشتركين. يعتبر استخدام التطبيق أمرًا سهلًا ومناسبًا. أوصي به أي شخص.
الخصائص الأساسية لتطبيق RusVPN لنظام ويندوز
أسرع
يوفر تطبيق RusVPN أفضل سرعات للإتصال على المتجر
التورنت
تمتع باستخدام تورنت بشكل مجهول الهوية مع تطبيق RusVPN
مجهول الهوية إلى حدٍ كبير
يوفر إخفاء قوي للهوية ويؤمن اتصالك بالإنترنت
يحمي خصوصيتك
لا يتتبعك تطبيق RusVPN أو يجمع بياناتك الشخصية. يمكنك استخدام تطبيق OpenVPN المجاني مع ملفات التهيئة الخاصة بنا للتأكد
شبكة واسعة النطاق
الكثير من المواقع لتطبيق VPN لتختار منها، ولدينا أكثر من 50 دولة
الدعم
دعم الدردشة المباشرة على موقع الويب أو نظام نظام التذاكر عبر البريد الإلكتروني للأسئلة المعقدة