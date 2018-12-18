حمل تطبيق RusVPN لنظام ماك الخاص بك

وظيفة مفتاح الإيقاف الطارئ

إذا فقدت اتصال VPN الخاص بك، يقوم تطبيقنا بحظر كل حركة المرور الخاصة بك لمنع حركة المرور غير المشفرة من نظام ويندوز حاسوبك الشخصي أو الحاسوب المحمول