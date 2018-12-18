حمل تطبيق RusVPN لجهازك الذ يعمل بنظام تشغيل آي أو إس

يتوافق تطبيق RusVPN مع:

آيباد, آيباد برو

آيباد إير, آيباد إير 2

آيباد ميني, آيباد ميني 2

آيباد ميني 3, آيباد ميني 4

آيفون 5 إس آيفون 6, آيفون6 إس

آيفون إس إي

آيفون 7

آيفون 8

آيفون إكس

آيفون إكس إس

آيفون إكس إس ماكس

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