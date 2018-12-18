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حمل تطبيق RusVPN لجهازك الذ يعمل بنظام تشغيل آي أو إس

حل تطبيق VPN الأكثر موثوقية أمان لآيفون أو آيباد الخاص بك

  • واجهة سلسة وأيسر استخدامًا
  • وصول نهائي إلى أي موقع ويب
  • جهازك محمي تمامًا
  • كل حركاتك المرورية مشفرة بنسبة 100%
  • ويشتمل تجربة مجانية لمدة 7 أيام

ثلاث خطوات مبسطة لإعداد تطبيق VPN الخاصة بك

1. التحميل
حمل إضافة RusVPN من متجر كروم
2. البدء
ابدأ التطبيق الخاص بك واحصل على
3. التوصيل
اختر خادم للتوصيل إلى تطبيق VPN
الحصول على حق الوصول
لماذا VPN؟

حمل تطبيق RusVPN لأجهزة أبل الخاصة بك

يتوافق تطبيق RusVPN مع:

  • آيباد, آيباد برو
  • آيباد إير, آيباد إير 2
  • آيباد ميني, آيباد ميني 2
  • آيباد ميني 3, آيباد ميني 4
  • آيفون 5 إس
  • آيفون 6, آيفون6 إس
  • آيفون إس إي
  • آيفون 7
  • آيفون 8
  • آيفون إكس
  • آيفون إكس إس
  • آيفون إكس إس ماكس

اختر من بين العديد من خوادم VPN حول العالم

حمل تطبيق RusVPN لنظام تشغيل آي أو إس على متجر أبل لتحصل على تجربة مجانية لمدة 7 أيام

الخصائص الأساسية لتطبيق RusVPN لنظام تشغيل آي أو إس:

أسرع
أسرع
يوفر تطبيق RusVPN أفضل سرعات للإتصال على المتجر
سهل
سهل
واجهة سلسة وبديهية. ابدأ في الاستخدام على الفور-فهو لا يتطلب أي دليل أو مساعدة
وظيفة مفتاح الإيقاف الطارئ
وظيفة مفتاح الإيقاف الطارئ
إذا فقدت اتصال VPN الخاص بك، يقوم تطبيقنا بحظر كل حركة المرور الخاصة بك لمنع حركة المرور غير المشفرة من نظام ويندوز حاسوبك الشخصي أو الحاسوب المحمول
يحمي خصوصيتك
يحمي خصوصيتك
لا يتتبعك تطبيق RusVPN أو يجمع بياناتك الشخصية. يمكنك استخدام تطبيق OpenVPN المجاني مع ملفات التهيئة الخاصة بنا للتأكد
مجهول الهوية إلى حدٍ كبير
مجهول الهوية إلى حدٍ كبير
يوفر إخفاء قوي للهوية ويؤمن اتصالك بالإنترنت
تشفير قوي
تشفير قوي
يوفر بروتوكول OpenVPN أفضل تشفير لحاسوبك الشخصي
شبكة واسعة النطاق
شبكة واسعة النطاق
الكثير من المواقع لتطبيق VPN لتختار منها، ولدينا أكثر من 50 دولة
الدعم
الدعم
دعم الدردشة المباشرة على موقع الويب أو نظام نظام التذاكر عبر البريد الإلكتروني للأسئلة المعقدة
احصل على تطبيق RusVPN

اكتشف لماذا يحب العملاء تطبيق RusVPN

إنه تطبيق رائع حقًا! بمساعدة تطبيق RusVPN، يمكننيالاتصال بالإنترنت مع إخفاء هويتي تمامًا، و عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بي مخفي بشكل آمن ويوفر حرية كاملة على الإنترنت دون أي قيود.
روبرت وودز
يحمي تطبيق RusVPN كل ما أقوم به على الإنترنت، لذا لا أخشي إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت واستخدام كلمات المرور الخاصة بي وتحديد معلومات بطاقاتي المصرفية. بياناتي الشخصية محمية!
آشلي فيلدس
غالبًا ما اسافر للخارج ولدي بعض المحادثات السرية عن طريق رسائل مع الشركاء. بفضل RusVPN، يمكنني التأكد من أن 100% من كافة المعلومات التي أرسلها محمية، أينما كنت في العالم.
جاك بينيت
تطبيق ممتاز مع اتصال سريع. عنوان بروتوكول الإنترنت مخفي فعلًا، لذا يمكنني تحميل المعلومات من مواقع الويب المحظورة في منطقتي وذلك في أي وقت. مناسب بشكل خاص استخدام لتطبيق الجوال، ويعمل بشكل سريع ودون أي مشكلات.
ديفيد لينش
ساعدني تطبيق RusVPN على استعادة الاتصالات المفقودة والتغلب على الحظر بعد أن تم حظر الوصول إلى شبكات التواصل الإجتماعي الشهيرة. شكرًا تطبيق RusVPN، فقد كنت قادرًا على التواصل مع العديد من أصدقائي والمشتركين. يعتبر استخدام التطبيق أمرًا سهلًا ومناسبًا. أوصي به أي شخص.
رونالد ليستر
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