تحميل أداة RusVPN المجانية لمتصفح كروم

تمتع بالحرية علي الإنترنت من خلال الإضافة الخاصة بنا:
التصفح مجهول الهوية-إخفاء عنوان بروتوكول الإنترنت الحقيقي الخاص بك وموقعك الفعلى
وصول مجاني لمدة 7 أيام لأي موقع ويب، وتجنب للرقابة الحكومية
تغيير مواقعك بنقرة على الزر
اكتشف لماذا يحب العملاء تطبيق RusVPN
إنه تطبيق رائع حقًا! بمساعدة تطبيق RusVPN، يمكننيالاتصال بالإنترنت مع إخفاء هويتي تمامًا، و عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بي مخفي بشكل آمن ويوفر حرية كاملة على الإنترنت دون أي قيود.
يحمي تطبيق RusVPN كل ما أقوم به على الإنترنت، لذا لا أخشي إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت واستخدام كلمات المرور الخاصة بي وتحديد معلومات بطاقاتي المصرفية. بياناتي الشخصية محمية!
غالبًا ما اسافر للخارج ولدي بعض المحادثات السرية عن طريق رسائل مع الشركاء. بفضل RusVPN، يمكنني التأكد من أن 100% من كافة المعلومات التي أرسلها محمية، أينما كنت في العالم.
تطبيق ممتاز مع اتصال سريع. عنوان بروتوكول الإنترنت مخفي فعلًا، لذا يمكنني تحميل المعلومات من مواقع الويب المحظورة في منطقتي وذلك في أي وقت. مناسب بشكل خاص استخدام لتطبيق الجوال، ويعمل بشكل سريع ودون أي مشكلات.
ساعدني تطبيق RusVPN على استعادة الاتصالات المفقودة والتغلب على الحظر بعد أن تم حظر الوصول إلى شبكات التواصل الإجتماعي الشهيرة. شكرًا تطبيق RusVPN، فقد كنت قادرًا على التواصل مع العديد من أصدقائي والمشتركين. يعتبر استخدام التطبيق أمرًا سهلًا ومناسبًا. أوصي به أي شخص.