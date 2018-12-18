حمل تطبيق RusVPN لجهاز الأندرويد الخاص بك
حل تطبيق VPN الأكثر موثوقية أمان لهاتف بنظام أندرويد الخاص بك أو التابلت
- واجهة سلسة وأيسر استخدامًا
- وصول نهائي إلى أي موقع ويب
- جهازك محمي تمامًا
- كل حركاتك المرورية مشفرة بنسبة 100%
- ويشتمل تجربة مجانية لمدة 7 أيام
لماذا VPN؟
حمل تطبيق RusVPN لكافة أجهزة الأندرويد
يتوافق تطبيق RusVPN مع:
- سامسونج جلاكسي إس 9, إس 8, نوت 8, نوت 5، جي 7, جي 7 برايم
- هواوي بي 20, بي 20 بلس, بي 10, مات 10, ميت 10 برو
- إتش تي سي يو 11, يو ألترا, بولت
- سوني إكسبريا إكس زيد 2, إكس زيد 1, إكس زيد بريميوم, إكس إيه 1 بلس
- إل جي في 30+, جي 6, إكس فينشر
- أندرويد ون موتو إكس 4
- جوجل بكسل 2, بكسل
- سامسونج جلاكسي إس 10 إي, إس 10, إس 10+
- هواوي بي 30, بي 30 برو
- جوجل بكسل 3, بكسل 3 إكس إل
أو أي هاتف آخر بنظام أندرويد
الخصائص الأساسية لتطبيق RusVPN للأندرويد
أسرع
يوفر تطبيق RusVPN أفضل سرعات للإتصال على المتجر
سهل
واجهة سلسة وبديهية. ابدأ في الاستخدام على الفور-فهو لا يتطلب أي دليل أو مساعدة
وظيفة مفتاح الإيقاف الطارئ
إذا فقدت اتصال VPN الخاص بك، يقوم تطبيقنا بحظر كل حركة المرور الخاصة بك لمنع حركة المرور غير المشفرة من نظام ويندوز حاسوبك الشخصي أو الحاسوب المحمول
يحمي خصوصيتك
لا يتتبعك تطبيق RusVPN أو يجمع بياناتك الشخصية. يمكنك استخدام تطبيق OpenVPN المجاني مع ملفات التهيئة الخاصة بنا للتأكد
مجهول الهوية إلى حدٍ كبير
يوفر إخفاء قوي للهوية ويؤمن اتصالك بالإنترنت
تشفير قوي
يوفر بروتوكول OpenVPN أفضل تشفير لحاسوبك الشخصي
شبكة واسعة النطاق
الكثير من المواقع لتطبيق VPN لتختار منها، ولدينا أكثر من 50 دولة
الدعم
دعم الدردشة المباشرة على موقع الويب أو نظام نظام التذاكر عبر البريد الإلكتروني للأسئلة المعقدة
اكتشف لماذا يحب العملاء تطبيق RusVPN
إنه تطبيق رائع حقًا! بمساعدة تطبيق RusVPN، يمكننيالاتصال بالإنترنت مع إخفاء هويتي تمامًا، و عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بي مخفي بشكل آمن ويوفر حرية كاملة على الإنترنت دون أي قيود.
يحمي تطبيق RusVPN كل ما أقوم به على الإنترنت، لذا لا أخشي إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت واستخدام كلمات المرور الخاصة بي وتحديد معلومات بطاقاتي المصرفية. بياناتي الشخصية محمية!
غالبًا ما اسافر للخارج ولدي بعض المحادثات السرية عن طريق رسائل مع الشركاء. بفضل RusVPN، يمكنني التأكد من أن 100% من كافة المعلومات التي أرسلها محمية، أينما كنت في العالم.
تطبيق ممتاز مع اتصال سريع. عنوان بروتوكول الإنترنت مخفي فعلًا، لذا يمكنني تحميل المعلومات من مواقع الويب المحظورة في منطقتي وذلك في أي وقت. مناسب بشكل خاص استخدام لتطبيق الجوال، ويعمل بشكل سريع ودون أي مشكلات.
ساعدني تطبيق RusVPN على استعادة الاتصالات المفقودة والتغلب على الحظر بعد أن تم حظر الوصول إلى شبكات التواصل الإجتماعي الشهيرة. شكرًا تطبيق RusVPN، فقد كنت قادرًا على التواصل مع العديد من أصدقائي والمشتركين. يعتبر استخدام التطبيق أمرًا سهلًا ومناسبًا. أوصي به أي شخص.