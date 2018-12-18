حماية البيانات من مراقبة الإنترنت

يراقب مالكو مواقع الويب عنوان بروتوكول الإنترنت الذي تم من خلاله الدخول إلى موقع الويب الخاص بهم بالإضافة إلى أنظمة البحث وخدمات الإحصاء المختلفة التي تجمع كل المعلومات الممكنة عنك. ناهيك عن الكم الهائل من الجرائم التي تجرب كل شيء للحصول على معلومات سرية، سواء كانت ضرورية لبطاقتك أو بياناتك الشخصية أو رسائلك.

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