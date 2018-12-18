حماية البيانات من مراقبة الإنترنت

من يراقبك على الانترنت؟
يخزن أي مزود لخدمات الإنترنت كل شيء تقوم به على الإنترنت ومواقع الويب التي تزورها والرسائل التي ترسلها عبر الإنترنت، ويرسل هذه المعلومات إلى مستودعات خاصة.
إذا كنت متصلًا بشبكة واي فاي عامة، فإن جميع البيانات التي ترسلها وتستلمها تكون متاحة لمالكي الشبكة.
يراقب أصحاب العمل دائمًا نشاط الإنترنت الخاص بك في المكاتب.
يراقب مالكو مواقع الويب عنوان بروتوكول الإنترنت الذي تم من خلاله الدخول إلى موقع الويب الخاص بهم بالإضافة إلى أنظمة البحث وخدمات الإحصاء المختلفة التي تجمع كل المعلومات الممكنة عنك. ناهيك عن الكم الهائل من الجرائم التي تجرب كل شيء للحصول على معلومات سرية، سواء كانت ضرورية لبطاقتك أو بياناتك الشخصية أو رسائلك.
يمكن لأي شخص جمع معلومات عنك أن يفعل أشياء بغيضة وغير مقبولة. ومع ذلك، يوجد مخرج -إنه تطبيق RusVPN! بفضل شيفراتنا السرية الموثوق فيها، من المستحيل استخراج المعلومات الخاصة بك عبر الإنترنت. يضمن تنوعنا الواسع في القنوات وخوادمنا السريعة بشكل لا يصدق أن لا يكون الإنترنت الخاص بك آمنًا فقط بل يكون أيضًا مريحًا للاستخدام.
كيف تتم مراقبتك على الإنترنت؟
يتمتع اي جهاز على الشبكة بعوان بروتوكول الانترنت الخاص به، حتى اذا كنت تقوم بالاتصال بالانترنت عبر شبكة عامة وكان عنوان بروتوكول الانترنت الخاص بك ليس فريدا. هناك ايضا عنوان محلي داخل الشبكة. ويقوم المزود او صاحب الشبكة بسهولة بتعيين عناوين بروتوكول الانترنت المحلية والخارجية من اجل تتبع الإجراءات الخاصة بك.
يتم تسجيل جميع الإجراءات والرسائل غير المشفرة الخاصة بك على الشبكة ومعالجتها وتخزينها في أي مكان من عدة أشهر إلى عدة سنوات.
هناك العديد من تقنيات التتبع على الشبكة، ولكنها جميعها عاجزة عن استخدام تقنية VPN، مما يخلق نفقًا مشفرًا بينك وبين الخادم، مما يجعل من المستحيل اعتراض نشاط الإنترنت الخاص بك.
لذلك، لا يمكن لأحد استخدام معلوماتك لأي غرض. وتطبيق RusVPN هو عبارة عن تشفير قوي، وقنوات نقل سريعة بين البيانات والخادم، وكذلك الانعدام الكامل لتسجيل البيانات وتخزينها.
لم تعد تراقب الان
اليوم، تتوفر لمحركات البحث ومزودي الخدمات ومواقع الويب الفرصة لقراءة بيانات حول كل مستخدم لديه أهداف مختلفة. الأكثر حميدة منها هو توزيع الإعلانات المزعجة. ومع ذلك، قد تكون هذه المعلومات في أيدي المحتالين، مما يؤدي بكل تأكيد إلى سرقة البيانات الشخصية والمالية
نستخدم تشفيرًا قويًا بطول 256 بت من أجل حمايتك من أي متسللين و / أو مراقبة نشاط الإنترنت الخاص بك. باستخدام تطبيق RusVPN، يمكنك إخفاء عنوان بروتوكول الانترنت الخاص بك، مما يجعل تصفحك مجهول الهوية تمامًا.
لا نحتفظ بأي سجلات لنشاطك على الإنترنت. لذلك، ستبقى جميع الإجراءات الخاصة بك مجهولة الهوية تماما. يتيح لك التصفح مجهول الهوية حماية الحساب المصرفي وبيانات بطاقة الائتمان، والمعلومات الشخصية ومعلومات العمل، وأي نوع من الرسائل عبر الإنترنت، وأكثر من ذلك بكثير من المتسللين