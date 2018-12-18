أصبح التوصيل بشبكة واي فاي في الأماكن العامة آمنًا الآن!

لماذا تعتبر شبكات الواي فاي العامة أمرًا خطيرًا؟

تخيل أنك تتحكم في الجهاز الذي تمر من خلاله البيانات. بمعني أنه يمكنك تحديد جهاز معين على الشبكة عن طريق رؤوس الخدمة وعنوان بروتوكول الإنترنت، ثم اقرأ الرسائل واستلم أي بيانات يغيرها المستخدم عبر الإنترنت. ناهيك عن حقيقة أنك تتراقب نشاط المستخدم ببساطة.

معظم نقاط الواي فاي العامة غير محمية ماعدا كلمة المرور للوصول إليهم والتي من السهل للغاية الحصول عليها. لا تسمح كلمة المرور ببساطة للغرباء العابرين بشكل عشوائي باستخدام الشبكة من خلال نقطة الوصول.