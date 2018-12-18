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أصبح التوصيل بشبكة واي فاي في الأماكن العامة آمنًا الآن!

عند استخدام شبكة واي فاي عامة، يصبح المستخدم عُرضة وقابل التعرض للمهاجمين. ومع ذلك، لا يعني هذا أنك عليك التخلي عن وقت الفراغ الممتع الذي تقضيه على الإنترنت داخل المقهي المفضل لك -استخدم تطبيق RusVPN من أجل حماية بياناتك الشخصية!

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لماذا تعتبر شبكات الواي فاي العامة أمرًا خطيرًا؟

تخيل أنك تتحكم في الجهاز الذي تمر من خلاله البيانات. بمعني أنه يمكنك تحديد جهاز معين على الشبكة عن طريق رؤوس الخدمة وعنوان بروتوكول الإنترنت، ثم اقرأ الرسائل واستلم أي بيانات يغيرها المستخدم عبر الإنترنت. ناهيك عن حقيقة أنك تتراقب نشاط المستخدم ببساطة.

معظم نقاط الواي فاي العامة غير محمية ماعدا كلمة المرور للوصول إليهم والتي من السهل للغاية الحصول عليها. لا تسمح كلمة المرور ببساطة للغرباء العابرين بشكل عشوائي باستخدام الشبكة من خلال نقطة الوصول.

ومع ذلك، يتم كتابة كلمات المرور هذه في أغلب الأحيان داخل المطعم أو الفندق حيث يتم توفير شبكة الواي فاي العامة. في 98% من الحالات، لا تتمتع شبكة الواي فاي بأي حماية إضافية باستثناء كلمة المرور. يمكن للشخص الذي يكون على دراية قليلة بتكنولوجيا المعلومات أن يتحكم في نقطة الواي فاي ومن ثم البيانات التي تمر من خلالها. يمكن أن تتميز النتائج بالتنوع الشديد، بدءً من تسرب بعض البيانات الشخصية وحتى سرقة الأموال من الحسابات المستخدمة للدفع عبر الإنترنت للبطاقات أو سرقة المعلومات التجارية الهامة.

ومع ذلك، لا يعني هذا أن نقاط الواي فاي أمر ضار ويبنبغي تجنبها. باستخدام تطبيق RusVPN -تقوم بتشفير نشاط الإنترنت الخاص بك بشكل آمن بحيث لا يتمكن أي شخص من الحصول على معلوماتك!

كيف يساعد تطبيق VPN بياناتك عند التوصيل عبر شبكة واي فاي عامة؟

يعتبر تطبيق VPN في الأساس نفق آمن تمامًا يوصل جهازك بأي جهاز آخر متاح على الشبكة العالمية عبر الإنترنت.

إذا تخيلت أنه أكثر مجازًا: فبدون خدمة VPN، عندما تتصل بأي نقطة واي فاي عامة فأنت أشبه بمنزل بدون سياج. وفي أي لحظة، يمكن لأي شخص عن قصد أو بدون قصد الدخول إلى منزلك وإلحاق الضرر به أو سرقة شيء ما. وعندما تستخدم تطبيق VPN, يصبح منزلك حصنًا منيعًا يستحيل اختراقه.

كيفية حماية جهازك عند الاتصال بشبكة واي فاي في الأماكن العامة؟

  • اشتري

    اشتري الاشترك في تطبيق RusVPN

  • قم بالتثبيت

    قم بالتثبيت التطبيق موجود على جهازك.

  • توصيل

    حدد خادم وقم بالتوصيل واستمتع بأمن خاص بك.

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كيف يعمل تطبيق RusVPN؟

يعتبر تطبيق RusVPN بيسط للمستخدم النهائي. عند تشغيل تطبيق RusVPN، يتم إنشاء نفق افتراضي بين جهازك وبقية الإنترنت، مما يحظر أي محاولات خارجية للوصول إلى الداخل. يمكن اعتراض رسائلك الشخصية أو الرسائل الخاصة بأعماك والمحادثات عبر سكايب بأي شكل من الأشكال أو سماعها خِلسة.

يتم تشفير كافة البيانات الخاصة بك باستخدام خوارزمية تشفير حديثة موثوق فيها والتي من المستحيل تقريبًا حل رموزها.

يوفر تطبيق RusVPN القدرة على الاتصال بخوادم VPN في جميع أنحاء العالم واستخدام مصادر شبكتهم التي تعني مشاهدة قنوات التلفاز التي لم تكن متاحة سابقًا وذلك بالإضافة إلى حماية جهازك من اختراق خارجي.

سيستبدل تطبيق RusVPN عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك بعنوان آخر. ولفعل هذا الأمر، ما عليك سوي اختيار الدولة من القائمة وستري كل المواقع والخدمات أن جهازك موجود في الدولة المحددة مسبقًا.

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