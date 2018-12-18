هل تريد إخفاء أو تغيير عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك؟

يمكن معرفة الكثير عنك من خلال عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك، حيث يمكنك من خلال بروتوكول الإنترنت الخاص بك معرفة موقعك واسمك واسم مزود خدمة الإنترنت.

يمكن لمجرموا الإنترنت عند معرفة بروتوكول الإنترنت الخاص بك مهاجمة جهازك أو محاولة اختراقه أو استخدام أساليب خاصة من أجل منع الجهاز من إرسال المعلومات أو استلامها.

يمكنك أيضا معرفة أين كنت بدقة كافية عن طريق بروتوكول الإنترنت والذي يمكن أن يُسبب أيضًا عدد غير قليل من المشاكل.

إذا لم تخفي عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك، فإن ذلك يتيح إمكانية الوصول إلى كمية كبيرة من المعلومات، بما في ذلك بياناتك الشخصية ومعلومات حول موقعك، وكذلك النشاط الخاص بك على الإنترنت، مما يسمح للغير برصد ومراقبة الأنشطة الخاصة بك على الانترنت.