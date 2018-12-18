هل تريد إخفاء أو تغيير عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك؟

لماذا يجب تغيير عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بي أو إخفاؤه؟
يمكن معرفة الكثير عنك من خلال عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك، حيث يمكنك من خلال بروتوكول الإنترنت الخاص بك معرفة موقعك واسمك واسم مزود خدمة الإنترنت.
يمكن لمجرموا الإنترنت عند معرفة بروتوكول الإنترنت الخاص بك مهاجمة جهازك أو محاولة اختراقه أو استخدام أساليب خاصة من أجل منع الجهاز من إرسال المعلومات أو استلامها.
يمكنك أيضا معرفة أين كنت بدقة كافية عن طريق بروتوكول الإنترنت والذي يمكن أن يُسبب أيضًا عدد غير قليل من المشاكل.
إذا لم تخفي عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك، فإن ذلك يتيح إمكانية الوصول إلى كمية كبيرة من المعلومات، بما في ذلك بياناتك الشخصية ومعلومات حول موقعك، وكذلك النشاط الخاص بك على الإنترنت، مما يسمح للغير برصد ومراقبة الأنشطة الخاصة بك على الانترنت.
كيف يتم تغيير أو إخفاء عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك؟
إن الأمر بسيط للغاية، فقط اتصل بـ VPN باستخدام تطبيق RusVPN. إن تطبيق VPN هو نفق آمن بين جهازين أو أكثر، وتُستخدم تطبيقات VPN لحماية حركة المرور على شبكة الإنترنت من التنصت والتدخل الخارجي والرقابة.
يمكنك من خلال الاتصال بخوادمنا إخفاء بروتوكول الإنترنت الخاص بك بشكل آمن وتشفير جميع البيانات. يلزم الاضطلاع بـ 3 خطوات فقط لتغيير وإخفاء بروتوكول الإنترنت الخاص بك:
كيف يتغير عنوان بروتوكول الإنترنت؟
عند الاتصال بشبكة RusVPN، يُستبدَل عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك بعنوان آخر، ويبدو كل شيء كما لو كنت في مكان مختلف.
عندما تستخدم VPN، فإن حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت تمر عبر نفق مشفر بحيث لا يمكن لأي شخص، بما في ذلك مزود خدمة الإنترنت، رؤية ما تفعله على الإنترنت.
لذلك، إذا اتصلت بشبكة VPN، فإن مواقع الويب والتطبيقات والخدمات سترى العنوان العام لبروتوكول الإنترنت الخاص بخادم VPN بدلًا من عنوان جهازك -وهذا يعني أنك "أخفيت عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك" أو "غيرت عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك".
ما هي مميزات تطبيق RusVPN بخصوص إخفاء وتغيير عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بي؟
نحن نستخدم أحدث أساليب تشفير البيانات وأكثرها موثوقية، يوجد العديد من خوادم VPN الخاصة بنا السريعة والحديثة في جميع أنحاء العالم، مما يوفر للمستخدم مجموعة كبيرة من المواقع من أجل إخفاء أو تغيير عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك.
توجد إضافات بديلة للمتصفحات، حيث، في الوضع الحر، يمكنك اختبار تشغيل الخدمة الخاصة بنا ورؤية كيف يتغير بروتوكول الإنترنت عمليًا. ومن أجل حماية البيانات المرسلة عبر الإنترنت بشكل موثوق، صممنا برامج لأنظمة التشغيل الشعبية، فضلا عن توفير القدرة على توصيل عدد غير محدود من الأجهزة التي تدعم تطبيق VPN.
ومع ذلك، نحن لا نتتبع سجلات النشاط أو نحتفظ بها، كما أننا نوفر عدد كبير من خيارات الدفع، بما في ذلك طرق مجهولة الهوية.