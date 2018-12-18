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وفر تذاكر السفر باستخدام تطبيق RusVPN!

أحب السفر ولكن أسعار تذاكر الطيران تميل إلى الحصول على الثمن للغاية؟ يمكنك لتطبيق RusVPN أن يساعدك على توفير وقت كبير!

جرب ذلك مجانا

كيف تقوم شركات الطيران بتعديل الأسعار عبر موقع بروتوكول الانترنت الخاص بك

بينما نتقدم أكثر فأكثر في التقنيات الحديثة للإنترنت، تقوم أقسام التسويق ايضا بخطوات كبيرة في هذا المجال. يمكن لوكالات السفر الآن تنظيم اسعار التقاضي الخاصة بها بسهولة من خلال بروتوكول الإنترنت لعملائها من خلال بدء البحث من. في معظم الحالات، يقومون بزيادة الأسعار للمناطق التي يوجد فيها طلب كبير على خدماتهم المحددة، ويقومون بخصومات أكبر للمناطق التي لديهم عملاء أقل، على أمل جلب المزيد من العملاء.

تراقب هذه الشركات موقعك عبر بروتوكول الانترنت الخاص بك. بمجرد حصولهم على بروتوكول الانترنت الخاص بك، يعرضون لك الأسعار التي يستندون إليها في منطقتك.

كيفية شراء رحلات أرخص باستخدام تطبيق VPN؟

أسهل طريقة لإدخار كبير عند السفر هي إخفاء بروتوكول الانترنت الخاص بك وتشفير حركة المرور الخاصة بك باستخدام تطبيق RusVPN. إذا اخترت خادم منطقة تعتبر دولة من دول العالم الثالث، فهناك احتمالات لحصولك على صفقة أفضل لرحلتك أو إجازتك الثلاثية! ادخر المال من السفر باتباع هذه الخطوات الثلاث 3 البسيطة!

  • الشراء

    الشراء اشتراك في جميع الخوادم التي يقدمها تطبيق RusVPN

  • التثبيت

    حمل وثبت تطبيق VPN علي جهازك

  • التوصيل

    ابدأ تشغيل التطبيق، وحدد الخادم، واتصل بالدولة التي تحتاج الى الاتصال بها وقم بشراء ما تحتاجه بسعر أقل!

الاشتراك

كيف تبحث عن أرخص الرحلات الجوية عبر تطبيق VPN؟

فيما يلي بعض الخطوات التي نوصي بأخذها في الاعتبار عند اختيار اسعار الطيران.

ابحث عن تذاكر الطيران على مواقع ويب معروفة مثل KAYAK.com او Expedia.com بدون استخدام VPN.

ابحث عن الرحلات الجوية التي تريد حجزها وتذكر الأسعار.

شغِل تطبيق RusVPN واتصل بخادم دولة تكون فيها الأسعار أرخص.

افتح نافذة التصفح المتخفي في نافذة متصفح منفصلة

ابحث عن الرحلات الجوية تمامًا كما فعلت في الخطوة الاولى 1

مقارنة الاسعار

كرر الخطوات من 3 إلى 6 للعثور على أفضل الأسعار.

نصائح وحيل أخرى لشراء تذاكر أرخص عبر تطبيق RusVPN

هناك العديد من الخيارات، لكنها جميعًا تختفي لإخفاء موقعك الحقيقي وتشفير البيانات حتى لا تتمكن شركات ووكالات السفر من تحليل البيانات بشكل صحيح على أساس أنه يمكنهم فرض سعر أعلى عليك.

قم بتغيير عنوان بروتوكول الانترنت الخاص بك إلى دولة منخفضة الدخل مثل إندونيسيا أو أوكرانيا. بالنسبة لمثل هذه المناطق، يتم عادة إجراء خصومات كبيرة لتحفيز الطلب، أو توجد أسعار منفصلة لتذاكر الطيران.
قم بتغيير عنوان بروتوكول الانترنت الخاص بك إلى واحدة من الدول التي تريد السفر إليها. وغالبًا ما تبالغ سياسة وكالات السفر في تقدير تكلفة تذاكر الطيران للسياح القادمين من دول أخرى، وبالنسبة لمواطنيهم على العكس من ذلك، يقومون بإجراء خصومات.
قم بتغيير عنوان بروتوكول الانترنت الخاص بك إلى عنوان ينتمي إلى دولة شركة الطيران. على سبيل المثال، قررت زيارة إندونيسيا، بالتالي، حدد هذه الدولة في قائمة خوادم RusVPN. سوف يرى موقع ويب شركة الطيران عنوان بلدهم ويمكنه تقديم أسعار لكل من مواطنيهم أو بعض الخصومات الجيدة.
كما أن موظفي وكالات السفر وشركات الطيران يقومون في كثير من الأحيان بإنشاء خوارزمية لتحديد الأسعار، والتي تستجيب للعديد من الزيارات لموقعك. كلما زرت موقع ويب ونظرت إلى مسار معين، كلما زادت احتمالات ارتفاع الأسعار في كل مره تطلع إليها مرة أخرى. لتجنب ذلك، استخدم تطبيق RusVPN ونافذة تصفح متخفي منفصلة لشراء التذاكر بسعر أفضل.
تمتلك العديد من وكالات السفر وشركات الطيران الكبيرة مواقع في مناطق نطاقات مختلفة، مثل البريطانية (.co.uk) أو الفرنسية (.fr) أو الكندية (.ca). اتصل بـتطبيق RusVPN، واختر الدولة التي تريدها وقم بزيارة موقع الشركة على الويب. ثم، إذا قمت بإدخال مجال معين من بروتوكول الانترنت الذي ينتمي إلى تلك المنطقة، فهناك فرصة جيدة أن يكون سعر التذاكر أرخص.

ابدأ بحزم امتعتك واستعد لسفر!

في عالم اليوم من التجارة عبر الإنترنت، يستخدم العديد من تجار التجزئة على الإنترنت تجزئة الأسعار القائمة على أساس جغرافي لتحسين المبيعات. هذه هي استراتيجية التسويق الخاصة بهم، وهي تعمل من أجلهم. المشكلة الوحيدة هي، تجعلك تدفع أكثر، وهذا ليس أفضل الأخبار بالنسبة لك كعميل.

باستخدام تطبيق RusVPN، من السهل التبديل بين قطاعات الأسعار المختلفة وجعل كل هذه الحيل التسويقية تعمل من أجلك، وليس الشركة التي تشتري منها

إذا كنت تريد توفير تذاكر الطيران والمشتريات عبر الإنترنت، فقم بشراء اشتراك بتطبيق RusVPN!

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