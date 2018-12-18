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تصفح الإنترنت مجهول الهوية بدون حدود

تصفح مواقع الويب بشكل مجهول الهوية باستخدام تطبيق RusVPN. بفضل تطبيق RusVPN، لا يمكن تتبع أفعالك على الإنترنت وتكون خصوصيتك محمية!

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لماذا نحتاج إلى إخفاء هويتنا عند تصفح الإنترنت؟

لنفترض أنك قررت شراء شيء ما على الإنترنت في متجر على الإنترنت وأدخلت معلومات بطاقة الائتمان أو بطاقة السحب الخاصة بك، يمكن لكلٍ من المزود والمهاجم السيبراني اعتراض بياناتك بسهولة واستخدامها لأغراضهم الخاصة. وينطبق الأمر نفسه عند ملئ أي نماذج بمعلومات شخصية.

حتي أنه يمكن إطلاع العامة على الرسائل البسيطة عبر الإنترنت علي مواقع الويب الخاصة بالمواعدة أو شبكات التواصل الاجتماعي إذا كان الاتصال بينك وبين خدمة الويب غير مشفرة بشكل آمن.

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تطبيق RusVPN -أفضل خدمة VPN مخفية الهوية

ابتكرنا خدمة VPN متقدمة مع خوادم سريعة وتشفير قوي للبيانات. يقع الكثير من خوادمنا في مختلف دول العالم. قنوات سريعة ذات نطاق واسع وانعدام تام لتسجيل المعلومات. باللإضافة إلى إخفاء هوية عملية السداد -هذا ما يميز تطبيق RusVPN عن كل المنافسين الآخرين.
لا نسجل أبدًا حركة مرورك على الإنترنت بأي شكل من الأشكال، مما يجعل من المستحيل التعرف عليك عن طريق عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك أو الطابع الزمني.

لا يشارك تطبيق RusVPN معلوماتك مع أي شخص.

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كيف لي أن ابدأ التصفح بشكل مجهول الهوية؟

  • اشتري

    اشتري الاشتراك في تطبيق RusVPN

  • قم بالتثبيت

    حمل وقم بتثبيت تطبيق VPN على جهازك.

  • توصيل

    ابدأ بتشغيل التطبيق وحدد الخادم واتصل وتصفح المواقع بشكل مجهول الهوية بدون أي قيود!

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حماية البيانات الشخصية من المتسللين غير المرغوب فيهم

إذا لم تكن تستخدم تطبيق VPN، فمن السهل جدًا تتبع بياناتك واعتراضها. يتتبع مزودو خدمات الإنترنت أفعالك ويسجلونها، ويشاركون هذه المعلومات مع منظمات أخرى.

تستخدم هذه المنظمات هذه المعلومات لتقييد الدخول إلى محتوي معين، ويمكنهم عرض الأسعار المتضخمة بناءً على التحليل. ناهيك عن قابلية التعرض لجرائم الإنترنت والمراقبة، لا سيما عندما تتصل بشبكات واي فاي عامة.

استخدم تطبيق RusVPN لتصفح الإنترنت بشكل مجهول الهوية، ولا تسمح لأي شخص بالتدخل في أعمالك الشخصية.

إخفاء موقعك وتصفح الإنترنت بشكل مجهول الهوية

تنفق الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة مبالغ ضخمة من المال لضمان استخدام مصادر شبكتهم واتصالات الإنترنت الخاصة بهم للغرض المقصود منها.

توظف الشركات محترفين في مجال تكنولوجيا المعلومات، ولكن حتي أكثر المستخدمين غير المثقفين في مجال التكنولوجيا يمكنهم الآن تفادي سياسات جدار الحماية لتطبيق RusVPN وإخفاء موقعهم والدخول بشكل مجهول الهوية إلى الإنترنت ومواقع الويب المحظورة.

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