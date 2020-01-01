تصفح مجهول الهوية
الوصول الى اي موقع ويب
سرعة تدفق ممتازة
100% اتصال آمن
لماذا VPN?
حول تطبيق VPN
تطبيق VPN،والمعروف ايضا بالشبكة الظاهرية الخاصة هي قناة آمنة بين جهازين او اكثر من الأجهزة الالكترونية. تُستخدم شبكات VPN لحماية حركة مرور الويب من تدخل الجهات الخارجية والرقابة عليها.
الخصوصية
من خلال تطبيقVPN لدينا، يتم تشفير جميع حركات المرور الخاصة بك ونقلها إليك عبر اتصال آمن.
اتصال ثابت
توفر المئات من الخوادم الآمنة وصولًا مستقرًا إلى الإنترنت من أي نقطة في العالم.
تقنيات التشفير المتطورة
جميع حركات المرور الخاصة بك على الإنترنت مشفرة، بما في ذلك كلمات المرور الخاصة بك، والمحادثات، الخ