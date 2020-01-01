حول تطبيق VPN

تطبيق VPN،والمعروف ايضا بالشبكة الظاهرية الخاصة هي قناة آمنة بين جهازين او اكثر من الأجهزة الالكترونية. تُستخدم شبكات VPN لحماية حركة مرور الويب من تدخل الجهات الخارجية والرقابة عليها.